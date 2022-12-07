Kızılay okuma-yazma kursu açtı

M.BURAK YALÇIN

Kızılay Çorum Şubesi Kadın Kolları tarafından “Kızılayla Okumayı Öğreniyorum” projesi kapsamında okuma-yazma kursu açıldı.

Kızılay binasında verilen kursla ilgili bilgi veren Kızılay Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, okuma-yazma bilmeyen yetişkin vatandaşlara yönelik açılan kursun Nisan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

6 kursiyerin katıldığını aktaran Fatma Paşaoğlu, “Okuma-yazma kursumuz 160 saat sürecek. İstiyoruz ki okuma-yazma bilmeyen hiçbir bayan kalmasın. Kurs hocamız Özlem Parlatır’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Çorum Şube Müdürü Tuğrul Yıldırım da Kızılay’ın gıda yardımları, kıyafet yardımları ve nakdi yardımların yanısıra eğitim çalışmalarına da destek verdiklerini belirterek, “Bu eğitimlerimizi daha fazla genişletmek, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak amacıyla bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 16:11