KÖYDES’e 116 milyon lira ödenek

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’a KÖYDES projesi için 116 milyon ödenek ayrıldığını duyurdu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, Çorum köylerinin ihtiyaçları için KÖYDES projesi kapsamında toplam 116 milyon 288 bin lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

Kaya, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Çorum’umuz da köylerimizin ihtiyaçları için KÖYDES projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 2023 yılı için toplam 116.288.086 TL ödenek ayrılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize ve Çorum İl Özel İdaremize hayırlı olsun. Çorum için hemen şimdi.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)