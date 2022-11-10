Kulaksız Camii 7 milyona restore edilecek

FATİH BATTAR

Yavturna Mahallesi’nde bulunan Kulaksız Camii’nin restorasyonu başladı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kulaksız Camii’nin restore ediliyor. İhalesi 6 Eylül’de yapılan Kulaksız Cami restasyon işi geçtiğimiz hafta başladı. Yaklaşık 7 milyon 396 bin liraya mal olacak restorasyonun 2023 yılının sonunda tamamlanarak yeniden ibadete açılması bekleniyor.

KULAKSIZ CAMİ HAKKINDA

Yavru Turna Mahallesi’nde bulunan Kulaksız Camisi’nin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. XIX.yüzyılın ortalarında onarılmış ve özelliğini yitirmiştir. Bununla beraber Osmanlı mimarisinde ağaç direklerin taşıdığı, içerisi sahınlara ayrılmış, Orta mekanın üzeri ahşap bir kubbe ile örtülmüştür.