Kuşsaray Köyü’nden Ören Köyü’ne uzanan el

Çorum Kuşsaray Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da depremzedeler için çadır kurdu.

Dernek tarafından Malatya’nın Ören Köyü’nde depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 300 kişilik çadır kuruldu.

Kuşsaray Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’ne yapılan bağışlar çerçevesinde tedarik edilen çadırlar Dernek Başkanı Levent Özkan ile birlikte Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan ve Kuşsaray Köyü Muhtarlığı Azası Ramazan Ünkap Malatya’nın Ören Köyü’ne giderek çadırların kurulumunu gerçekleştirdi.

Çorum Kuşsaray Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Özkan derneklerinin 10 kişilik olmak üzere 30 adet çadırın kurulumunu tamamlayarak vatandaşların kullanımına verdiklerini dile getirdi.

Bölgede halen barınma ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Özkan, “AFAD organizasyonu çerçevesinde Malatya’nın Ören Köyü’ne çadırları Çorum’dan bizzat götürerek kendimiz kurduk. Çok duygusal anlar yaşadık. Hava çok soğuk, depremzede vatandaşlarımızın bir nebzede olsa içlerini ısıttıysak ne mutlu bize” diyerek bundan sonra da elimizden gelen her türlü yardımı yapabilmek için çaba içerisinde olacaklarını ifade etti.