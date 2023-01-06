Madran dağındaki su kaynakları kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bozdoğan ilçesi Madran dağında doğal mineralli su işletme ruhsatı üzerinde bulunan 4 kaynağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile ihale edilerek 5 yıl süreyle kiraya verecek.

Su kaynaklarının yıllık muhammen kira bedeli 2 milyon 161 bin 882 Türk Lirasıdır. İhale 17 Ocak 2023 tarihinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 18:42