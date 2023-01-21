Marangozlar Odası'nın yeni başkanı belli oldu

Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanlığına Yücel Şahin getirildi.

Mevcut Oda Başkanı Ömer Latif Akdağ’ın ani vefatıyla nedeniyle boşalan Oda Başkanlığı görevine Yücel Şahin seçildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Oda Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek kendi aralarında Oda Başkanlığı için seçim yaptı

Yapılan seçim sonucunda marangoz esnafından Yücel Şahin, Odanın yeni Başkanı oldu.

Yücel Şahin Başkanlığı’ndaki Marangozlar Esnaf Odası’nın Yönetim Kurulu Gürbüz Tuygun, Halit Bölükbaş, Ersan Özdemir, Hamza Kabakulak, Osman Şahin ve Arap Kubat’tan oluşurken, Başkan Vekilliğine ise Gürbüz Tuygun’un getirildiği öğrenildi.