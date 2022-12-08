MECFED’den dayanışma gecesi

HURŞİT BOZKURT

Mecitözü Dernekleri Federasyonu (MECFED) Başkanı Kemal Tepe gazetemizi ziyaret ederek Mecitözülüler Birlik ve Dayanışma Gecesi için tüm Çorumlular’a davette bulundu.

Tepe, birlik gecesinin 17 Aralık Cumartesi günü Güleryüz Düğün Salonu’nda saat 09.00’da düzenleneceğini duyurdu.

MECFED Genel Sekreteri Yücel Eşgin ve MECFED Başkan Yardımcısı Ömer Aydoğdu’nun da katıldığı ziyarette düzenlenecek gece ile ilgili bilgi veren Kemal Tepe, derneklerin ve federasyonun çatısı altında Mecitözü ve köylerinin birlik ve beraberliği için, dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.