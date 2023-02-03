‘Meclis gırgır, şamata yeri değil’

HURŞİT BOZKURT

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Genel Meclisi’nin ilginç soru önergeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Mecliste gırgır, şamata yapıldığını ileri süren Yıldız, “Çorum halkı sizi meclise gönderirken gırgır, şamata yapın, meclisimizi oyalayıp meşgul edin diye mi oy verdi? İlçesinin derdini bilmeyen meclis üyesi, ecdadının tarihini nerden bilecek? Ayıptır yahu” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, mecliste gündeme gelen önergeleri “komedi” diye yorumladı.

Meclis üyelerine “yapacak başka işiniz kalmadı mı” diye soran Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın İl Genel Meclisi Üyeleri, AK Partili Oğuzlar, Kargı, Laçin seçmeni sizlere bunun için mi oy verdi? Yapacak hiç bir işiniz kalmadı mı?

Oğuzlar İl Genel Meclisi Üyesi sayın Tiryaki, Oğuzlar halkının ürettiği ceviz hakkında soru önergesi veremiyorsunuz. Moldova’dan gelen ceviz içi yüzünden Oğuzlar’da üretilen cevizin fiyatı düşmedi mi? Kargı İl Genel Meclis Üyesi Sayın Kabakcı, Beygircioğlu Kavşağından Kargı'ya kadar yapımı 3 yıldır süren 11 km yolun neden bitmediğini niçin gündeme getirmiyorsunuz? Bir dönemlerin yol boyunun en meşhur konaklama yeri olan Hacıhamza Beldesi’nin bir köye dönüştüğünü neden sorgulamıyorsunuz? Hacıhamza'da eğitim konusundaki ciddi eksikliği, Hacıhamza köyünde şehit Nuri Yıldız'ın ismini taşıyan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin kapanmasının ardından lise çağındaki öğrencilerin Osmancık ve Kargı’ya taşımalı ve yatılı okullara gitmek zorunda bırakıldığını niçin meclis gündemine getirmediniz? Hastanesi olan ama doktoru olmayan bir Kargımız var. Kan tahlillerinin bazıları neden Osmancık ilçesine gidiyor? Laçin ilçemiz zaten üvey evlat muamelesi görüyor, hali içler acısı.

Çorum halkı sizi meclise gönderirken gırgır, şamata yapın, meclisimizi oyalayıp meşgul edin diye mi oy verdi? İlçesinin derdini bilmeyen meclis üyesi, ecdadının tarihini nerden bilecek? Ayıptır yahu.

Gelin partimize ben size Kıbrıs Barış Harekatı’nın kimler arasında yapıldığını, neden çıktığını anlatayım, siz de gidin ilçenizin derdini, sıkıntısını nasıl çözeriz diye çalışın. Önce sizi Kargı, Oğuzlar, Laçin AK Partili değerli seçmenimize şikayet ediyorum, sonra da tüyü bitmemiş yetimin hakkı için Allah'a havale ediyorum. 49 yılı biz daha dün gibi hatırlıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihinizi çok çabuk unutmanızda ayrı bir ayıptır. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)

