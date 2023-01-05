Meclisten Oğuzlar’ın bungolav projesine destek

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi Ocak ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında gerçekleşen oturum önceki birleşime ait tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından Oğuzlar’da Obruk Barajı kenarına Oğuzlar Belediyesi tarafından yapılması planlanan “Bungolav Ev ve Sosyal Tesis Yapım Projesi” için İller Bankası Anonim Şirketi’nden 2.5 milyon liralık kredi kullanılması görüşüldü.

Projeyle ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, baraj kenarına 8 adet bungolav ev yapılağını toplam maliyetinin ise 6 milyon 800 bin lira olduğunu belirterek, “Bungolav evlerde Çorum dışından gelenler konaklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje için 1 milyon lira hibe etti. Kalan parayı ise kredi şeklinde verebileceklerini söyledi. Hibeyi kullanmamız içinde kredi kullanmamız gerekiyor. 2.5 milyon kredi için yetki istiyoruz” dedi.

Oy birliği ile Recep Cıplak’a kredi kullanması için yetki verildi.

Cıplak’ın konuşmasının ardından Aile ve Engelliler Komisyonu ile Köy İşleri Yol Ulaşım ve Altyapı Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar meclisin bilgisine sunuldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023, 15:11