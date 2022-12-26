Mehmet Fatih Uysal vefat etti

Bayat eski Belediye Başkanlarından Muharrem Uysal'ın oğlu, gazetemizin kuruluşunda da muhabir olarak görev yapan meslektaşımız Mehmet Fatih Uysal hayatını kaybetti.
57 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Mehmet Fatih Uysal'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, Mehmet Fatih Uysal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 11:53