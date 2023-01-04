‘Memur ve emekli sefalete mahkûm edildi’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Ümit Er, memur ve emeklilere verilen zam oranının, beklentilerin altında kaldığını, milyonlarca memur ve emeklinin büyük mağduriyet yaşayacağını söyledi.

TÜİK tarafından belirlenen enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ümit Er, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 25'lik memur ve emekli zammına tepki göstererek, insanca yaşayacak, refah düzeyini artıracak bir düzenleme yapılmasını istedi.

‘BUNUN HESABI SANDIKTA SORULACAK’

Milyonlarca memur ve emekliyi şoka uğratan, beklentilerin çok çok altında kalan maaş artışının sorumlularının sandıkta hesap vereceğini vurgulayan Ümit Er, CHP iktidarında toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği, çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların pazardan, alışveriş merkezlerinden filesi boş dönmediği, çalışanın da, üretenin de, ticaret erbabının da hakkını aldığı bir ekonomik düzenleme yapılacağını kaydetti.

‘CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDEDENLER HALKI SEFALETE SÜRÜKLÜYOR’

TBMM'de CHP'nin 'emekli maaşları en az asgari ücret seviyesine yükseltilsin' talebinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğinin altını çizen Ümit Er, "Böylece emekliler, AKP ve MHP eliyle sefalete mahkum edildi" ifadesini kullandı.

Ümit Er, TÜİK'in belirlediği enflasyon ile günlük hayatta, market ve mutfaktaki enflasyonun farklı olduğuna dikkati çekti.

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) verilerine göre ise enflasyonun aylık yüzde 5.18, yıllık yüzde 137.55 arttığını belirten Ümit Er, "Vatandaşla resmen dalga geçiliyor. Bunun adı soygundur, bunun adı halkı kandırmaktır." diye konuştu.

'STK'LAR NEDEN SUSKUN?’

Emekli maaşlarına bu kadar düşük zam yapılması karşısında sivil toplum kuruluşlarının suskunluğuna bir anlam veremediklerini açıklayan Ümit Er, "Emekli dernekleri nerede? Niçin haklarını aramaktan geri duruyorlar?" diye sordu. “

(Haber Merkezi)