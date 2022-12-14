Meteoroloji’den Çorum'a kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Orta Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

14 Aralık Çarşamba günü saat 23.59’a kadar geçerli uyarıda Samsun, Çorum, Amasya geneli ile Tokat'ın batı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edilerek,

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de Samsun Çorum, Amasya geneli ile Tokat’ın batı kesimlerinde halen devam eden sağanak yağışların, bugün (Çarşamba) gece saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği de ifade edildi.

