MHP ikinci çadırkentini kurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı, ikinci çadırkentini Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi’ne kurdu.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, deprem bölgesinde ortaya çıkan ısınma ve barınma sorununa çözüm bulmak için daha önce Kahramanmaraş Karaziyaret Mahallesi’ne kurdukları çadırkenten sonra ikinci çadırkenti de AFAD koordineli bir şekilde Ilıca Mahallesi’ne kurduklarını açıkladı.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için bölgede canla başla çalıştıklarını belirten Karapıçak, milyonlarca insanı evsiz bırakan depremin yaralarını sarmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, “Depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Büyük felaketin ardından MHP olarak bölgede her türlü faaliyetleri sürdürüyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023, 15:25