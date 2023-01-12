MHP’den Dolunay Tekstil’e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde hizmet veren Dolunay Tekstil’i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkan ve temsilcilerinin de katıldığı ziyarette firma çalışanlarıyla bir araya gelen Karapıçak, 2023 seçimlerinin Çorum ve ülke adına önemine değindi.

Seçimin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları adına belirleyici bir eşik, Türkiye Cumhuriyeti’nin küresel bir güç olması yolunda yüzyılın seçimi niteliğinde olduğunu vurgulayan Karapıçak, bu nedenle de Cumhur İttifakı ile Türk milletinin emperyalistlere karşı verilen onurlu mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Karapıçak, kadın girişimci ruhuyla hizmete başlayan Seher Arslan ve eşi Mehmet Arslan'a her geçen gün geliştirdikleri hizmetleri, şehre sağladıkları istihdam desteği ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini belirterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. (Haber Merkezi)