'Milyonlarca araç sürücüsünün tercih ettiği işletme olduk'

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Namsan Şirketler Grubu’nu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’dan şirketlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile birlikte ziyaret ettiği Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’ya hayırlı işler temennisinde bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum sanayisinin adını ülke genelinde başarıyla duyurdukları için ayrıca teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Namsan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ise, Gür ve Uzun’a şirketleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Namlı Şirketler Grubu’nun temellerinin 1968 yılında akaryakıt istasyonu ile atıldığını ifade eden Ahmet Namlı, “Uzun yıllar süren ticaret hayatı ile tecrübe kazanan grubumuz 2020 yılında açtığı Namsan Namblue markasıyla faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu süreçten sonraki varlığını özellikle Adblue sektörüne yaptığı yatırımlar ile sürdüren firmamız, sektörde akaryakıt istasyonlarına bayilik vererek istikrarlı bir büyüme ile yatırımlarını sürdürmektedir” dedi.

Namlı Şirketler Grubu’nun kurulduğu günden bu yana kaliteli ürün ve güvenilir hizmet alt yapısı ile satışlarına devam ettiğini ifade eden Namlı, “Türkiye genelinde milyonlarca araç kullanıcısının her gün tercih ettiği bir işletme haline geldik.

Sürdürülebilir bir müşteri memnuniyetini hedefleyen Namlı Şirketler Grubumuz yaptığı yatırımlar sonucunda günümüzde İstanbul, Çorum ve Samsun lojistik ve aktarma merkezleri, 100’ü aşkın bayisi ve satış noktalarıyla Adblue satışlarına devam ederken, 2021 yılında gıda üzerine Çorum’da kurduğumuz NAMMAR firması ile de gıda sektörüne de hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Namlı Şirketler Grubu olarak akaryakıt sektöründe yaptığı yatırımlara otomotiv bakım ürünlerin de Türkiye’nin öncü markalarından Magic Dose ve Autokit markasının distribütörlüğünü de alarak müşterilerine araç bakım ürünleri alanında avantajlar sunduklarını da kaydeden Ahmet Namlı, “Namlı Şirketler Grubu bu alanda da büyümeye kararlıdır. Grubumuz 55 yıldır biriken tecrübesiyle, var olan değerlerini koruyarak, sektördeki beklentilere yanıt veren, yenilikçi ve sektörün önde gelen firmalarından biri olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 18:48