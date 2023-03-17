Mimar İlknur Göktepe aday adaylığını açıkladı

FATİH BATTAR

AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Mimar İlknur Göktepe, AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacağını belirten Göktepe; “Tarihimizin en önemli seçimlerinden birine daha adım adım yaklaşmaktayız. Biliyoruz ki bu seçim ülkemizin hem bugünü hem de yarını için büyük bir önem arz ediyor.” dedi

Cumhuriyet tarihi boyunca kadınların, ülkenin inşasında büyük görevler üstlendiğini ve bu yolda büyük fedakârlık gösterdiğini ifade eden Göktepe; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı inançla devam ettirdiği gençlerin ve kadınların siyasette aktif rol almaları prensipleri sayesinde, bir kadın kardeşiniz olarak AK Partimizden aday adayı olmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Benim adaylığım şahsımın değil Çorumlu kadınlarımızın adaylığıdır. Hayatın her alanında var olan, üreten, nesiller yetiştiren, ailenin yapı taşı olan kadınlarımızın siyasette ve yönetimde daha çok aktif rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Ben de 28 yıllık bir mimar, bir anne ve aranızdan yetişmiş bir kardeşiniz olarak hem ülkemizde, hem de bölgemizde, kadın haklarının takipçisi ve temsilcisi olmak, Çorum’umuzun talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunlarımızı dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için karşınızdayım. Ehliyet sahibi, cesur, kararlı, teşkilatımızla bütünleşecek, yeniliklere açık, çalışkan bir milletvekili aday adayı olarak burada bulunuyorum.” diye konuştu

‘2023 hedefinin temelleri Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak kadrolarla atılmıştır.’ diyen Göktepe şunları söyledi;

“Atılan bu temeller üzerinden Yeni Türkiye’nin aynı şevk ve heyecanla devam etmesi için üstüme düşen tüm sorumlulukları Partimizin belirlediği hedefler doğrultusunda yerine getirmek ve sizin sesiniz olmak için Milletvekili aday adayınızım. AK Parti Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktan büyük onur duyduğum il başkanlığımıza, bugün milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Aday adaylığımın başta ülkemize, partimize ve güzel şehrimiz Çorum’a hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’de her alanda büyük atılımlar gerçekleştiren AK Parti, bu dönemde de Sn. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılını başlatmıştır. Bizler, AK Parti’nin kurulduğu dönemdeki dava şuuru ve misyonu ile yeniden ve kararlılıkla sahada olmaya devam edeceğiz. Böyle kutsal bir davanın kazanımlarını daha ileri bir seviyeye çıkarmak ve milletimize hizmet etmek için buradayız. Aday adayı olarak partimize bu kutlu dava için başvuran herkese başarılar dilerim yolları açık olsun. Bu seçim sürecini kardeşlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız. Burada olan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, aday adaylığım sürecinde desteklerini esirgemeyen başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyor, selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”