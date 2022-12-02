Mimar Sinan’da büyük dönüşüm başlıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 3 Aralık Cumartesi günü Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelecek.

Mimar Sinan Düğün Salonunda saat 17.00’deki buluşmada, Mimar Sinan’da yapacakları büyük dönüşümle ilgili bilgiler verecek.

Çorum’un en merkezi noktalarından biri olan Kale Mahallesi’nde Bakanlık ve TOKİ marifetiyle yapılacak kentsel dönüşümün müjdesini veren ardından Gülabibey Mahallesi sakinlerine Hasan Paşa Sokaklarda kentsel dönüşümü başlatacak revizyon imar planını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinin de yıllardır beklediği imar düzenlemesiyle ilgili yaptıkları çalışmayı açıklayacaklarını belirtti.

Aşgın, 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak düğün salonu açılışının ardından “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” programı kapsamında Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 2 bin 165 hane ve 7 bin 170 kişiyi ilgilendiren 42 hektarlık alanda yapılan revizyon imar planıyla ilgili bilgiler verecek. (Haber Merkezi)