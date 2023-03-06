Minik İbrahim için kermes düzenlendi

Sungurlu’da SMA hastası minik İbrahim için Atatürk Meydanı’nda kermes düzenlendi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, beraberinde İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu, Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları ve partisinin kadın kolları teşkilatı ile birlikte SMA hastası İbrahim için düzenlenen kermese katıldı.

3 gün sürecek olan kermese tüm hemşehrilerini davet eden Şahiner, “SMA hastası minik İbrahim için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah en kısa sürede kampanyayı tamamlayıp yavrumuzu ilacına kavuşturacağız" dedi. (Haber Merkezi)