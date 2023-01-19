Muhsin Dere köy muhtarlarını ağırladı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Sungurlulu köy muhtarları ile bir araya geldi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, hemşehrilerini bakanlıkta misafir ettiğini belirterek, "İnsanlarımızın dertlerine çare olmak için, yurdumuzun ücra köşelerinde özveriyle görev yapan, güzel ilçemiz Sungurlu’muzun her bir köşesine hizmetin eksiksiz gelmesi için gece gündüz çalışan kıymetli köy muhtarlarımızı Bakanlığımızda misafir ettim. Muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlarda hem misafirperverliğinden hem de Sungurlu'ya vermiş olduğu destekten dolayı Muhsin Dere'ye teşekkür ettiler.