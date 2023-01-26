'NATO'dan çıkalım' çağrısı

MURAT KARASU

Türkiye’nin 81 ilinde “NATO’dan Çıkalım” kampanyası başlattıklarını belirten Vatan Partisi İl Başkan Vekili Mehmet Patlar, “Vatan bütünlüğü ve üretim devrimi için NATO’dan çıkalım. NATO dağılsın” dedi.

Vatan Partisi İl Başkan Vekili Mehmet Patlar, Merkez İlçe Başkanı Ergün Eseryağar ve Mecitözü İlçe Başkanı İbrahim Demirkazık ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, kampanya ile ilgili açıklamarda bulundu.

Türkiye’nin NATO’dan mutlaka çıkması gerektiğini ifade eden Mehmet Patlar, “NATO demek, ABD demek, Gladyo demek, hayat pahalılığı demek, tarlaları ekememek, ekmek teknesinin batması demek, dolar saltanatı demek, Türkiye’yi kan banyosuna çevireceğim diyen ABD’nin taşeron gücü demek” diye konuştu.

NATO’yu demokrasinin şemsiyesi olarak görenlere tepki gösteren Patlar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“NATO Türkiye’ye 70 yılda faili meçhul cinayetlerin faili gladyo demek. Devletimizin içine yerleştirdiği Gladyo ile darbeler, tertipler getirdi, Madımak’ta canlarımızı ateşe verdi. Başbağlar’da köylümüzü kurşuna dizdi. Ergenekon-Balyoz tertipleriyle Türk ordusunu hapsetti. Vatan Partisi’ni yok etmek istedi. 15 Temmuz’da FETÖ gladyosu eliyle darbe yapmaya, Türkiye’yi esir almaya yeltendi. PKK’ya on binlerce tır silah verdi. PKK, FETÖ, DEAŞ hepsi NATO’nun çocuğudur. Türkiye’yi üretimden kopardı, sıcak para ile denetledi, yüksek faiz cenneti yapıp borçlandırdı. Yunanistan’ı ABD üssüne çevirdi, namluları Türkiye’ye doğrulttu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi işgal tatbikatları yaptı. En son İslam âleminin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i yaktılar ve Türk Bayrağını çiğnediler. Ey, NATO’yu demokrasinin şemsiyesi olarak görenler. NATO demek Türk düşmanlığı demektir. NATO demek İslam düşmanlığı demektir. NATO Mehmetçiğin katilidir. NATO ülkemizde darbeler tezgahlayandır. NATO PKK'ya binlerce tır silah verendir. NATO Türkiye'ye tehdittir. NATO'dan çıkalım ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldıralım. Vatan bütünlüğümüzü koruyalım, üretim devrimini gerçekleştirelim. NATO’dan çıkmak hayati önemdedir. Komşularımıza güven verelim, ucuz yakıta kavuşalım. NATO’nun mazotu, benzini, doğalgazı yok ama komşularımızın var. Dolar saltanatına son verelim. Üretim devrimini başaralım. PKK koridorunu tarihe gömelim Mavi vatanı koruyalım, KKTC’yi tüm dünyaya tanıtalım. Asya çağının altın fırsatlarını yakalayalım. Hem bizi hem komşularımızı tehdit eden İncirlik ve Kürecik üstlerine el koyalım. ABD ve NATO, Türkiye’ye yönelen bütün tehditlerin kaynağıdır. NATO bugün kaybeden taraftır. Türkiye’yi NATO’ya zincirlemek en büyük kötülüktür. Programında NATO’dan çıkmayı savunan tek parti Vatan Partisi’dir.”

Çorumluları kampanyaya imza vermeye ve partilerine üye olmaya davet eden Patlar, Gazi Caddesi’nde parti binası önünde açılan standın 3 Şubat tarihine kadar açık kalacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023, 18:20