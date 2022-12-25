Nurlar Köşk Kafe Restoran'da açılışa özel YÜZDE 50 İNDİRİM

M.BURAK YALÇIN

Nurlar Köşk Kafe Restoran yenilenen konsepti ve birbirinden güzel lezzetleri ile Farabi Caddesi numara 1/D adresinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ikinci katı açtıklarını belirten işletme sahibi İbrahim Tığlı, açılışa özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.

'ZAMLARA İNAT YÜZDE 50 İNDİRİM'

Tandır kebabı, ızgara çeşitleri, döner, iskender, pide, lahmacun çeşitleri olmak üzere birbirinden güzel ve zengin menü çeşidini müşterilerinin damak tadına sunduklarını ifade eden Tığlı, "Sabah 04.00'den akşam 22.00'a kadar sakatat ve Antep çorbası gibi 17 çeşit farklı lezzetin yanında 11 çeşit meze çeşitleri ikinci katımızın açılışına özel ve tüm zamlara inat yüzde 50 indirim başlattık. İkinci katımızı da hizmet alanımıza dahil ederek 1800 m2lik alanda 750 kapasiteli aile restoranımızla müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yenilendik" dedi.

'SABAH KAHVALTILARIMIZ MEVCUT'

Tığlı, sabah kahvaltısında kahvaltı tabağı ve serpme kahvaltılarının da mevcut olduğunu aktardı.

'HAFTA İÇİ HER AKŞAM CANLI MÜZİK ZİYAFETİ'

26 Aralık tarihinden itibaren her akşam saat 18.00 23.00 arası canlı müzik hizmeti vereceklerini de ifade eden Tığlı, "İster yemeğinizi yeyin isterseniz sıcak veya soğuk içeceğinizi için, müşterilerimiz ortamın keyfini sürerken çocuklar da kendilerine ayrılan çocuk oyun alanında mutlu anlar geçirecekler" diye konuştu.

'ÖZEL GÜNLERDE TOPLU YEMEK HİZMETİ'

Nişan, düğün, toplantı gibi özel günlerde toplu yemek hizmeti de verdiklerini vurgulayan Tığlı, "Eşşiz lezzetlerimizi tatmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Nurlar Köşk Kafe Restoran'a bekliyoruz. Hemşehrilerimiz bilgi ve rezervasyon için 333 05 04 - 212 66 61 - 0533 770 17 97 numaralarla iletişime geçebilirler" ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022, 17:03