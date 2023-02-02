Obruk Dutludere Sulama Projesi ikmal ihalesi yapılacak

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Oğuzhan Kaya, daha önce bir kısmı tamamlanan Obruk Dutludere Sulama Projesi ikmal ihalesinin 7 Mart 2023 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihalesi yapılacak projenin tamamlanmasıyla birlikte kıraç toprakların su ile buluşacağını, proje sonrası çiftçinin yılda en az iki ürün alacağını söyledi.

Projenin hayata geçmesiyle yılların özleminin sona ereceğini aktaran Oğuzhan Kaya, Obruk Dutludere Sulama Projesi ile toplam 54 bin 570 dekar arazinin sulanacağını ve daha önce kapalı sistem sulama kısmı olan 6 bin 310 dekar alanın sulamaya açıldığını hatırlatarak, “Bu ihale kapsamında geri kalan 43 bin 440 dekarlık cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlık Sol Sahil Pompaj sulaması dahil olmak üzere toplamda 48 bin 260 dekarlık alanı daha (açılan kısım dahil 54 bin 570 dekar) sulayacak olan tesisin ikmal inşaatı 7 Mart 2023 tarihinde ihaleye çıkacaktır. Projenin tamamlanması ile Laçin, Dodurga ve Osmancık yöreleri sulu tarıma geçecektir. Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla 8 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır” dedi.

Milletvekili Kaya, projenin bitimiyle sağ sahil sulamadan Laçin Kuyumcu’dan başlayarak Osmancık, Kınalıtaş oradan Osmancık bağlarına kadar olan arazilerin sulanarak sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Ağıroğlan köyü ve Gürleyik Mahalleleri tarım arazilerinin sulamasının yapılacağını hatırlattı.

Milletvekili Kaya, bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 19:48