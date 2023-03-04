Bursa’da yaşayan 35 yaşındaki Çorumlu Ömer Şehzade, oğlunun kavga ettiği çocuğun babası tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında çocuklarının tartışması nedeniyle husumet bulunan Ömer Şehzade (35) ile İbrahim Ç. (37) yolda karşılaştı. İkili birbirlerini görünce yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İbrahim Ç. belinde taşıdığı tabanca ile Ömer Şehzade’ye ateş açtı.

Hastaneye kaldırılan Ömer Şehzade bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda gözaltına alınan İbrahim Ç, tutuklanırken, Ömer Şehzade ise Çorum’un Uğurludağ ilçesine bağlı Sazköy’de dün cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023, 18:33