'Ömür Dediği'nin' bu haftaki konuğu Hasan Tuluk

HURŞİT BOZKURT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yaşayan Hazine ödülüne layık görülen Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk, TRT’nin ilgiyle izlenen Ömür Dediğin isimli programına konuk oluyor.

Zeliha İlhan Doymuş’un yönetmenliğini sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri, Hasan Tuluk’un eserleriyle adeta müze haline gelen evinde gerçekleştirildi.

Kameraman Faruk Ayaz ve Mert Karaca tarafından gerçekleştirilen profesyonel çekimlerle, Hasan Tuluk’un sanat hayatı başta olmak üzere aile yaşantısı ve anıları kayda alındı.

Hasan Tuluk’un hikayesinin anlatıldığı program 11 Mart Cumartesi günü saat 21.00’da TRT Haber’de ekranlara gelecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 17:37