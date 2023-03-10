OSB doğalgaza kavuşuyor

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) doğalgaz verilmesi için gerekli izin ve onayın alınmasının ardından Çorumgaz, bölgeye doğalgaz hattının döşenmesi için çalışmalara başladı.
OSB’nin yakınından geçen Samsun-Ankara Mavi Akım doğalgaz boru hattından alınacak doğalgaz, bölgeye döşenecek borularla fabrikalara verilecek.
Çorumgaz firmasının tırlarla getirdiği borular OSB’ye indirilmeye başlandı. Firmanın kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, fabrikalara doğalgazın verilmesi hedefleniyor. (Haber Merkezi)