OSB’ye 16 milyonluk yatırım

Sungurlulu hemşehrimiz Fatih Atalay, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 16 milyon liralık yatırımla mobilya dizayn fabrikası kuracak.

Atalay Mobilya ve Dekorasyon firması sahibi iş insanı Fatih Atalay, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve Meclis Başkanı Osman Koca’yı ziyaret ederek OSB’ye yapacakları yatırım hakkında bilgi verdi.

Sungurlu Küçük Sanayi Sitesinde babası Hüseyin Atalay’ın 1976 yılında kurduğu işyerinde bugüne kadar mobilya ve dekorasyon faaliyeti gösterdiklerini belirten Fatih Atalay, OSB’ye mobilya dizayn üzerine yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kararlarında Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin etkisinin büyük olduğunu anlatan Fatih Atalay, “Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere’nin OSB’de yaptığı ziyarette devasa yatırımları görünce biz de memleketimize yatırım yapmaya karar verdik. Bu firmayı kurarken, bu işe adım atarken önceliğimiz memleketimize, Sungurlumuza katkı sağlamaktı. İnsanlarımıza fayda sağlamak, onlara hizmet için çabalamaktır. Memleketimizdeki işsizliği de bir nebze olsun gidermektir. Özellikle meslek lisesindeki öğrencilerimize kendi yaşadıkları yerde iş imkânı ve kendilerini geliştirebilecek ortam sunmaktır.” dedi.

OSB’de fabrika kurmak için tüm işlemleri tamamladıklarını ifade eden Atalay, 6 dönüm araziye 16 milyon liralık yatırımla mobilya dizayn fabrikası kuracaklarını kaydetti. İlkbaharda fabrikanın temelini atacaklarını belirten Atalay, fabrikada ahşap ürünlerinin imalatı ile mobilya üretimini gerçekleştireceklerini kaydetti.

TSO Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Sungurlu’da yıllardır başarılı faaliyetlerde bulunan Atalay Mobilya ve Dekorasyon firmasına Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurması için yer tahsisinin yapıldığını belirtti.

OSB’ye yatırım yapmak ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmak için destek veren firma sahibi Fatih Atalay’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)