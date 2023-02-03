Otel ortamında 12 saat etüt yaparak ikinci döneme hazırlanıyorlar

FATİH BATTAR

Ahmet Duran Eğitim Merkezi, geleneksel hale getirdiği ‘Yarıyıl Tatil Kampı’nı bu yıl da devam ettirdi.

Çorum’da 2001 yılında bu yana eğitim-öğretim hayatını sürdüren Ahmet Duran Eğitim Merkezi, sömestır tatilinde öğrencilerini Armina Otel’de ağırladı.

‘Biz bütün dersleri vermiyoruz, sadece bildiğimiz dersi veriyoruz’ sloganıyla yıllardır öğrencilerin hayallerine ulaşmasına yardımcı olan Ahmet Duran Eğitim Merkezi, yarıyıl tatilinde 90 kişilik öğrenci grubu ile öğrencileri ikinci döneme ve sınavlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Yaklaşık 22 yıldır yüzlerce öğrencinin hayallerine ulaşmasına yardımcı olduklarını belirten Ahmet Duran Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Ahmet Duran; “Tek ders Matematik – Geometri kursu olarak lise ara sınıf ve mezun öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlamaktayız. En önemli çizgimiz olan disiplinden taviz vermedik. En iyi olanın kazanacağına inanarak çıktığımız yolda en iyi olmanın tek anahtarının çalışmak olduğunu bildiğimiz için hala çalışmaya devam ediyoruz.” dedi

Geleneksel hale getirdikleri yarıyıl kampını bu yıl da devam ettirdiklerini belirten Duran; “90 öğrenci ile özellikle sömestr tatilinde çocuklarımızın ilk dönem öğrendiklerini tekrar etme fırsatı sağlıyoruz. Teknolojik aletlerden, sosyal ortamdan ve hatta aileden 5 gün uzakta kalarak otel ortamında günde yaklaşık 12 saat etüt yapıyoruz. Çocuklarımızın dikkatini toplayarak güzel bir rekabetle ve ortam değişikliği ile ders çalışma kamplarından senelerdir yüksek verim alıyoruz.” şeklinde konuştu



