Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil, mahalle arasında bisiklet süren çocuğa çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Fatih Mahallesi, Yavuz Selim İlkokulu yakınlarında meydana geldi.

Bayan sürücünün kullandığı otomobil, mahalle arasında bisiklet süren Osman C. adlı çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023, 18:10