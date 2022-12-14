Perşembe ve Cuma Pazarlarının cepheleri kapatılacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, Mimar Sinan ve Buharaevler’de bulunan pazar yerlerinin etrafını kapatmak için harekete geçti.

Belediye yapacağı ihaleyle sadece üstü kapalı olan bu iki pazar yerinin cephelerini de kapatacak.

Buharaevler Mahallesi (Perşembe Pazarı) ve Mimar Sinan Mahallesi’nde (Cuma Pazarı) bulunan ve her biri yaklaşık 5.155 m2 büyüklüğündeki kapalı pazar yerlerinde cephe kapatma ve muhtelif tadilat işleri yapım ihalesi 30 Aralık Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

İhale kapsamında her iki pazarın dış cepheleri zeminden yukarıyla doğru birkaç metre boş bırakılıp üzeri sac malzeme ile kapatılacak. Ayrıca pazar yerlerinin çatısında bulunan şeffaf alanlarda güneş ışığı geçirmeyecek malzeme ile kaplanacak. Her iki pazarın aydınlatma sistemi de güçlendirilecek.

Yapılacak düzenleme ile pazar yerlerine araç giriş çıkışlarına da yeni bir düzenleme getirilecek.

İhale kapsamında pazarların mevcut çelik konstrüksiyonlarında da bakım yapılacak ve güvenlik kameralarının sayısı artırılacak.

Şartnameye göre tüm bu işlerin yer tesliminden itibaren 150 takvim gününde tamamlanması planlanıyor.