Preseli Lif Pamuk Satışı İhalesi

Preseli Lif Pamuk Satışı İhalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 2022 ve 2020 yılı üretimi olan preseli lif pamuklar peşin bedelle satışa çıkarıldı.

İhale, 3 Nisan 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İdare Binasında gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden alınabilir ya da arastirma.tarim.gov.tr/pamuk internet adresinden görülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 18:51
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan satılık Ford
İcradan satılık Ford
  1. GÜNCEL