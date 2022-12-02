Rengarenk Kozmetik’ten açılışa özel maliyetine satışlar

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini M.Serhat Ezer’in yaptığı Rengarenk Kozmetik ve Bujiteri hizmete girdi.

Çepni Mahallesi Kerebigazi 1.Sokak Birlik Apt numara 70/1 (AHL Park Alışveriş Merkezi yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Rengarenk Kozmetik, açılışa özel fırsat kampanyası başlattı.

Firma olarak açılışa özel maliyetine satışlar sunduklarını belirten işletme sahibi M. Serhat Ezer, ayrıca 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilere küpe, 200 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm müşterilere ise Buğlem Kuaför’de ücretsiz cilt bakım yapılacağını söyledi.

Firma olarak Türkiye’nin ünlü kozmetik markaların ürünlerini Çorum halkının beğenisine sunduklarını aktaran Ezer, açılışa özel fırsatları kaçırmak istemeyen tüm bayanları Rengarenk Kozmetik ve Bujiteri’ye davet etti.