‘Sahte bal üretimi kitlesel halk sağlığı meselesi olarak ele alınmalı’

FATİH AKBAŞ

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Erdal Odabaş, arıcılık sektöründe hiç değişmeyen gündemin maalesef sahte bal meselesi olduğunu belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye’de bal tüketimi arttığını ve beraberinde de sahte bal tartışmalarının gündeme geldiğini kaydeden Erdal Odabaş, “Büyük ümitlerle hazırlanan 19 Şubat 2020 tarihli gıda kodeksi de çözüm olmamış mesele kangrene dönüşmüştür. Mevcut durum en çok dürüst çalışan arıcıları mağdur etmektedir. Kalpazanların oluşturduğu kötü imaj nedeniyle arıcımız ürünü tüketiciye sunarken zorlanmaktadır. Tüketici ise aldığı üründen emin olmadığı için içine sinmemektedir” dedi.

Üreteninde tüketeninde ızdırabı haline gelmiş bu konunun çözüme kavuşturulmasının tek başına arıcının vereceği mücadele ile çözüme kavuşacak bir konu olmadığını kaydeden Erdal Odabaş, “Sorun arıcıdan da kaynaklanmamaktadır. Bal ticareti yapan büyük işletmeler bal tebliğinin dışında kalan üretimlere imza atıyorlar. Marketlerden toplanan 124 numuneden 111 tanesinden gıda kodeksine aykırı sonuçlar çıkmıştır. Bunlardan hiç birisi sahadaki arıcının ürünü değil. Bu fiili durum iki sonucu beraberinde getirmektedir: Bal dolum tesislerindeki denetimlerin yetersizliği ile raflara çıkan ballardan yeterli numune alınmadığıdır. Bal doğrudan arıcıdan alınmalıdır. Bu manada arıcıların ortak satış noktaları oluşturmalarına fırsat verilmeli, imkanlar sunulmalıdır. Bal üretiminin 100 bin ton, tüketiminin 250 bin ton olduğu bir ülkede acilen konu kitlesel halk sağlığı meselesi olarak ele alınmalı ve harekete geçilmelidir. Bu manada Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak yapılacak her çalışmada taşın altına elimizi koymaya hazırız” şeklinde belirtti.