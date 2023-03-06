Sanat Sokağı’ndaki 8 dükkan kiraya verilecek

FATİH BATTAR

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne Sanat Sokağı’nda dükkanlar kiraya veriliyor.

Yıllık muhammen bedelleri 3 bin 100 lira değerindeki 8 dükkan açık artırma usülü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Ayrıca Dikiciler Arastası’daki 1 adet işyeri de açık artırma usulü ile kiraya verilecek.

Dükkanların kiralama ihalesi 15 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda (Yeni belediye binası) Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Şartname ve ekleri Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250 TL karşılığında temin edilebilecek.