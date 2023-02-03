Sanayi Cami’nde ilk Cuma namazı

HURŞİT BOZKURT

Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Sanayi Sitesi’ne kazandırılan Sanayi Cami, kılınan Cuma namazı ile birlikte hizmete açıldı.

12 Şubat 2021 tarihinde temeli atılan 1200 kişi kapasiteli cami, hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla 2 yıl gibi bir sürede tamamlandı.

Sanayi Cami’sinde ilk cuma namazını Adem Aygül kıldırdı.

Namaza Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında ise ÇESOB cemaate pilav ikram etti.