Sanayi'de ağaçlar buz tuttu

Çorum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Sanayi Sitesi’nde donan ağaçların dallarından yaprak yerine buz kütleleri sarktı.
Ağaçların buz tutması ilginç görüntülere neden oldu.
Çorum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Çorum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Sanayi Sitesi’nde donan ağaçların dallarından yaprak yerine buz kütleleri sarktı.
Ağaçların buz tutması ilginç görüntülere neden oldu.