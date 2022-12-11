‘Seçimlerde Çiftçi Belgeniz mutlaka yanınızda olsun’

MURAT ÇETİN

Ziraat Odası Başkan Adayı Adem Özdemir, 25 Aralık’ta köy muhtarlıkları ve mahalle muhtarlıklarında yapılacak olan delege seçimleri öncesinde, delege adaylarını uyardı.

Listede ismi olmayan delege adaylarının yanlarında mutlaka çiftçi kayıt belgesi bulundurmasını isteyen Özdemir, “Listede ismi olmayan delege adayları, sandık seçim komisyonlarına müracaat ederek, çiftçi kayıt belgesi ile ismini listeye ekleyebilir ve böylece olası hak kayıplarının önüne geçmiş olur.” dedi.

Listelerin henüz muhtarlıklara gönderilmediğini söyleyen Özdemir, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ziraat Odası delege seçimlerinin 25 Aralık 2022 tarihinde köy ve mahalle muhtarlıklarında yapılacağı Valiliğimizce bildirilmiştir ancak delegeleri seçecek çiftçi üye listeleri halen muhtarlıklara gönderilmemiştir. Ziraat Odası Kanunu, yönetmelik ve genelgelerini incelediğimizde odada kaydı bulunan bir üye delege seçimindeki oyunu ya arazinin bulunduğu muhtarlık seçim bölgesinde kullanır, ya da ziraat odasına dilekçe ile müracaat ederek ikametgah adresinin bulunduğu muhtarlıkta kullanır. Sevgili Delege adayı arkadaşlarıma ve oy kullanacak ziraat odası üyelerine bir hatırlatmada bulunmak isterim; Ziraat Odasının muhtarlığa gönderdiği üye listesinde adınız yoksa elinizde bulunan çiftçi belgeniz ile seçimi yapan muhtarlık komisyonuna müracaat edersiniz. Seçimi yapan komisyon çiftçi belgenize istinaden oy kullanacak üye listesine sizi dahil eder, imzanızı alır ve oyunuzu kullandırır. Seçimden önce elinizde bir çiftçi belgenizin olması lehinize olacaktır. Özellikle delege adayı arkadaşlar; seçim gününden önce çiftçi belgelerinizi temin etmeniz hak kaybınızı ve mağdur olmanızı önleyecektir.”

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022, 17:21