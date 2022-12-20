Şehnaz hoca son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Şehnaz Gerdan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Hümmet Gerdan’ın, kendisi gibi öğretmen olan eşi Şehnaz Gerdan, yakalandığı hastalıktan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay (Antakya) nüfusuna kayıtlı olan ve Çorum Merkez Büyükdivan Köyü’nden Hümmet Gerdan ile hayatını birleştiren, 2 çocuk annesi Şehnaz Gerdan, merkez Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunda görev yapıyordu.

Şehnaz Gerdan’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Büyükdivan Köyü’nde toprağa verildi.