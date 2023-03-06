Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.

Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek. 

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi,  http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 17:48
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