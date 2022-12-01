‘Sevgi varsa engel yok’ dediler

FATİH BATTAR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından kutlama programı düzenlendi.

Rehberlik Araştırma Merkezi’nde düzenlene kutlama programı kapsamında okul öğrencileri dans ve müzik konusunda yeteneklerini sergiledi.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir; “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanındayız. Velilerimize bir telefon kadar yakınız. Onların küçük bir sıkıntısı bizim büyük sıkıntımız oluyor. Bu anlamda her zaman velilerimizi yanımızda görmeyi ve her zaman sizin yanınızda olmayı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel prensip olarak görüyoruz. Özel eğitim hizmetlerinde çok yol aldık. Özel eğitim artık 1950’li yılından sonra gelişen bir hizmet olmaktan çıktı. Bakanlığımızın özel eğitimle ilgili üst düzey politikaları var. Projelerle özel eğitimi güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz.” dedi

Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri büyük alkış topladı. Veliler de çocuklarının performansını ölümsüzleştirmek için cep telefonları ile kayıt aldı. Çocuklarının mutluluklarına ortak olan veliler, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program kardeş okul olarak ilan edilen Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile sona erdi.





Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 18:09