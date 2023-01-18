SMA hastası Ebrar Nur'a umut olalım

FATİH AKBAŞ

İstanbul’da yaşayan Yunus ve Büşra İnan çiftinin minik kızı Ebrar Nur, ölümcül kas hastalığı SMA Tip1 ile mücadele ediyor.

Sağlığına kavuşması için yurt dışında tedavi olması geren Ebrar Nur için vakit daralıyor. İstanbul Valiliği onayı ile başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar yüzde 30’a ulaşırken aile vatandaşlardan kampanyaya destek bekliyor.

Minik Ebrar Nur’un babası Yunus İnan, maddi durumlarının kızının tedavisini karşılayacak durumda olmadığını belirterek hayırseverlere, yardım çağırısında bulundu.

Ölümcül kas hastalığı SMA Tip1 ile mücadele eden 4,5 yaşındaki kızı Ebrar Nur’un hastalığının tedavisinin ZolgenSMA Gen adındaki bir tedavi ile mümkün olduğunu ifade eden baba Yunus İnan, tedavinin sadece yurt dışında yapıldığını vurguladı.

İstanbul Valiliği’nin izni ile kampanya faaliyet kodu: 21-909 olan bir yardım kampanyası başlattıklarını ve gönüllerinin kendilerine destek olarak ihtiyaç olan parayı toplamaya çalıştıklarını kaydeden Yunus İnan, “Dubai Medcare Hastanesi’nin tedavi için verdiği teklif 1.880.000 dolar ve bu tedavinin olabilmesi için kızımın 13,5 kg’yi aşmaması gerekiyor. Şu anda 700 gr alması halinde maalesef tedavi şansını kaybedecek. Kampanya henüz %30’da ve hiç vaktimiz yok” dedi.

Kızının midesinden ped yardımıyla mama ile beslendiğini ve kilo almaması için mamasını sulandırarak verdiklerini bu nedenle de aç kaldığını ifade eden Yunus İnan, “Boğazına açılan bir delik ve trake yardımıyla nefes alabilen kızım 7 farklı cihazla hayata tutunuyor. Bundan dolayı da elektrik kesintisi endişesi ile yaşıyoruz. Kızımızın aç kalması bizi çok üzüyor ve onu kaybetmemek için çok mücadele ediyoruz. Sağlıklı olmasını, tadını hiç bilmediği yiyecekleri dilediğince yiyebilmesini, yaşıtları gibi oyun oynamasını, her şeyden önce yaşamasını istiyoruz. Kızımızı yaşatmak adına verilen bu mücadelede maddi ve manevi desteğe çok ihtiyacımız var. Ülkemizde şimdiye kadar bu tedaviyi olup sağlıklı bir şekilde hayatına devam eden 190’a yakın çocuk gibi Ebrar Nur’un da hayata tutunması için hayırseverlerden kampanyamıza desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ebrar Nur için başlatılan yardım kampanyasına ait hesap bilgileri ise şöyle:

“Vakıf Bank TL Hesabı TR120001500158007313680804, Alıcı: Yunus İnan

Açıklama: Ebrar Nur Yaşayacak. Avrupa İbanı: Nl27 Bunq 2068 3057 47

Alıcı: SMA Kids. USD Hesabı: TR840001500158048019856772.

Euro Hesabı: TR310001500158048019856756. Swift (BIC) TVBATR2A

Alıcı: Yunus İnan, Açıklama: Ebrar SMA”

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 18:47