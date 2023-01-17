SMA hastası minik İbrahim yardım eli bekliyor

FATİH BATTAR

Ankara’da yaşayan Çorumlu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin çocukları 1 yaşındaki İbrahim bebek, tedavi olabilmek için yardım bekliyor.

İnşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken 'SMA 2' hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında 'Gevşek Bebek Sendromu' olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.

Minik İbrahim için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatılırken, minik İbrahim’in tedavisi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

İbrahim’in tedavisinin yapılabilmesi için Ziraat Bankasına hesap açıldı.

Minik İbrahim’in hayata tutunması için yardımseverlerin ? IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01, $ IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02, € IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 hesaplara destek olmaları istendi.