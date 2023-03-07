Şok uygulamada yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamada 1.346 GBT kontrolü yapıldı, aranma kararı bulunan 28 şahıs yakalandı.

İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; 27 Şubat – 6 Mart 2023 tarihleri arasında; 1.346 şahsın GBT kontrolü yapıldı, haklarında çeşitli mahkemelerce aranma kararı bulunan 28 şahıs yakalandı.

Ayrıca 6 adet tabanca, 6 adet tüfek, 2 adet kesici ve delici alet olmak üzere toplam 14 adet silah, 34 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek, 116 araç kontrol edildi. (Haber Merkezi)