Son yolculuğuna böyle uğurlandı

3 gün önce vatani görevini yapmak için Hatay’a giden Çorumlu asker Piyade Er Mert Can Sümbül, depremde şehit oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde yıkım ve can kaybına sebep olan depremle ilgili acı haberler peş peşe geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit askerlerin arasında Hatay Antakya Serinyol 8. Komando Tugay Komutanlığı personeli, Osmancık nüfusuna kayıtlı Piyade Er Mert Can Sümbül de yer aldı.

23 yaşındaki Sümbül, Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 gün önce düzenlenen asker gecesinde arkadaşlarıyla birlikte çekilen görüntülerde, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Şehit askerin cenazesi ikindi namazına müteakiben Beyberçelebi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden askeri son yolculuğuna uğurlamaya binlerce kişi katılırken, cenazede gözyaşları sel oldu aktı. Genç askerin ailesi törende ayakta durmakta zorluk çekti. Acılı aileyi yakınları teselli etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023, 16:59