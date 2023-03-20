Spor salonu bitti, çevre düzenlemesi yapılıyor

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından eksiklikleri tamamlanan yeni spor salonu etrafının düzenleme çalışmalarına başladı.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonunun çevresinde bordür ve tretuvar çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemiz tarafından yapımına başlanan ve protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrettiğimiz 3 bin 500 kişilik spor salonumuzda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Spor salonu etrafında yol, bordür ve tretuvar çalışmalarımız devam ediyor. Yeni kapalı spor salonu her türlü uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.



