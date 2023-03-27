Sultangazi Belediyesinden arsa payı karşılığı inşaat ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmaz üzerine arsa payı karşılığı bina inşa edilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhale, 18 Nisan 2023 günü saat 11:30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak.

Teklifler, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Encümeni (Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine)’ne verilebilir.

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Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 18:18