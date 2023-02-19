Sungurlu Ziraat Odası’nda Seyfi Erayhan dönemi

YÜKSEL BASAR
Sungurlu Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. 3 listenin yarıştığı seçimde Seyfi Erayhan odanın yeni başkanı oldu.
Özel İdare Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda Ramazan Kelepircioğlu tekrar aday olmadı.
Genel kurulun divan başkanlığını yapan Kelepircioğlu, geçmiş dönem Ziraat Odası Başkanları Dursun Karslı, Dursun Karadereli ve aday olanları sahneye çıkartarak alkışlattı.
3 adayın yarıştığı seçime beyaz listeyle giren Abdulkadir Yayingil, İbrahim Çağlan ve Dursun Karadereli 23 oy alırken, sarı listeyle giren Duran Baysa 44 oy aldı.
Seçime kırmızı listeyle giren Seyfi Erayhan ise oyların 57'sini alarak Sungurlu Ziraat Odası'nın yeni başkanı oldu.
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023, 15:53