TDV, Çorum’da 500 konteyner yaptırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı, depremlerden etkilenen kentlerden 6’sında kurulmak üzere Çorum’da 500 adet konteyner yaptırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde depremzedelerin yüzlerini güldürmek adına bu illerden 6’sına kurulacak konteyner kentler için TDV, Anadolu’nun çeşitli illerinde konteynerler yaptırıyor.

Bu kapsamda Çorum’da yaptırılan konteynerlerin bir kısmı, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in dualarının ardından yola çıktı.

Hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Müftü Biçer, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilimiz sanayiinde 500 adet konteyner yaptırılmakta olup, günlük 10-15 adeti deprem bölgesindeki illere gönderilmekte ve bu vesileyle afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılmaktadır. Rabbim ülkemizi tüm afetlerden korusun." dedi. (Haber Merkezi)