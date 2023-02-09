TMO’dan un fabrikalarına duyuru

Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğü, un fabrikalarının deprem bölgesine un yardım satışlarını taahhüt fiyatından indirimli olarak yapabileceklerini duyurdu.

Çorum TMO Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, ayrıca pirinç ve mercimek satışlarında 250 kg. olarak uygulanan aylık satış limitinin, yardım amaçlı alımlarda Şubat ayı için kaldırıldığı bildirildi.

TMO’dan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı un fabrikaları, deprem bölgesine yapılacak un yardım satışlarını taahhüt fiyatından (indirimli) yapabilecek ve bu satışlara ait faturaları TMO Elektronik Satış Platformundan ibraz edebilecektir. Bu kapsamdaki satışlar Şubat ayı için geçerli olacaktır. Ayrıca pirinç ve mercimek satışlarımızda 250 kg olarak uygulanan aylık satış limiti, yardım amaçlı alımlarda Şubat ayı için kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 18:26