Türk Ocakları İrfan Çağlar ile devam

MUSTAFA BURAK YALÇIN
Çorum Türk Ocakları 9. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Prof. Dr. İrfan Çağlar yeniden şube başkanlığına seçildi.
Dernek binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığına Av. Fahri Azkur seçilirken divan üyeleri ise Dr. Emrah Şahin ile Dr. Ahmet Aknar'dan oluştu.
Türk Ocaklıların katılımı ile tek liste olarak gidilen seçimde mevcut başkan Prof. Dr. İrfan Çağlar yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
İrfan Çağlar başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Şerif Arslan, Hakan Güngüneş, Yaşar Türk, Erkan Çiftçi, Münir Çetin, Alperen Uluer Yaşar."
Genel merkez üst kurul üyeleri ise İrfan Çağlar, Şerif Arslan, Alperen Uluer Yaşar ve Erkan Çiftçi'den oluştu.