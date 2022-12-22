Türk Ocakları'nın konferansı yarın

Araştırmacı Yazar Dr. Hayati Bice, Çorum Türk Ocağı tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılacak.

23 Aralık 2022 Cuma günü saat 19.00’da Turgut Özal Konferans Salonunda yapılacak olan konferansa katılacak olan Ülkücü Yazarlar Derneği Kurucu Genel Başkanı Dr. Hayati Bice, “Türk Dünyasının Manevi Birliği ve Güncel Gelişmeler” konusunda konuşma yapacak.

Dr. Hayati Bice uzun yıllardır, Türkistan ve bugün bütün Türk dünyasının manevi hayatında etkisi ve ruhani tasarrufu devam eden ve kendisine "Pir-i Türkistan", "Hazret-i Türkistan" gibi yüceltici unvanlar verilip ismi ve hatırası saygı ile anılan büyük bir mürşid-i kâmil ve Türkler arasındaki ilk tasavvuf yolunun kurucusu Hoca Ahmed Yesevi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor.

Çorum Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, konferans ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hoca Ahmed Yesevi'yi gerçek kimliğiyle tanımamız Türkiye ve Türkistan Türkleri'nin kardeşliğini güçlendirecek ve ortak manevi atamız Yesevi'nin manevi dergahında kucaklaşmamızı sağlayacaktır. Bu dergah bu kutlu Ocak, Orhun'dan Tuna'ya kadar uzanan bütün Türk yurtlarını içine alacak genişliktedir. Konferansımızın Türk Dünyasının Birliğine doğru ilerlediğimiz süreçte Çorum kamuoyunda da farkındalık oluşturmasını ve dikkatleri bu yöne çekmek noktasında faydalı olmasını diliyoruz”dedi. (Haber Merkezi)